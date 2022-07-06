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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Roka'da bayram alışverişi başladı

İHA

Roka'da bayram alışverişi başladı

Van'da hizmet veren Roka Marketler Zincirinde bayram alışverişi başladı.
Yıllardır Van'da hizmet veren ve yerel marketlerin önde gelen isimlerinden Roka Marketler Zinciri, bayram hazırlıklarını tamamladı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Roka Marketler Zinciri Yönetim Kurulu Başkanı Turan Avcı, “Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bizler de hazırlıklarımızı tamamladık. Hazırlıklarımızın bitmesiyle birlikte vatandaşların bayram alışverişi de başladı. Bayrama 3 gün gibi kısa bir süre kalması, yoğunluğun yaşanmasına neden oluyor. Tabi bu yoğunluk bizleri de sevindiriyor. Önümüzdeki günlerde bu yoğunluğun daha da artmasını bekliyoruz. İnşallah Kurban Bayramı ilimiz için, ülkemiz için ve tüm Müslümanlar için barışa, huzura ve mutluluğa vesile olur. Bizlerde Roka Marketler Zinciri olarak şimdiden tüm halkımızın ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyoruz” dedi.

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