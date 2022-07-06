Van Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz yaz okullarına rekor katılım

Van Büyükşehir Belediyesinin çocuklara güvenli bir ortamda spor yapmaları ve yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirmeleri amacıyla başlatmış olduğu ücretsiz yaz spor okullarına rekor katılım sağlandı.

Van Büyükşehir Belediyesinin 814 yaş arası çocuk ve gençlere yaz tatilinde uzman eğitmenler eşliğinde spor yapabilme imkânı sağladığı ücretsiz yaz kursları başladı. Kayıtlarının 1219 Haziran tarihleri arasında Van Büyükşehir Belediyesine yapıldığı spor okullarında çocuklara yaz süresince futbol, basketbol, voleybol ve tırmanış branşlarında eğitimler veriliyor. 4 branşta yaklaşık bin 200 öğrencinin kayıt yaptığı kurslarda belirlenen noktalardan alınan sporcular, servislerle spor tesislerine götürülüyor. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği kurslarda öğrencilere antrenman takvimi ve tesis kuralları anlatıldı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı’nın sporda altyapıya verdiği öneme binaen organize edilen ‘Yaz Spor Okulları’ süresince her branşta yetenek taramaları gerçekleşecek ve taramalar sonucunda seçilecek sporcular Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünde spor hayatlarına lisanlı olarak devam edecek.

Tüm katılımcı sporcuların malzeme ihtiyaçları da Van Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak karşılanıyor.

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