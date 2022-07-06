Sulama kanalına düşen köpek kurtarıldı

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Van'ın Muradiye ilçesinde sulama kanalına düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Sulama kanalına düşen köpeği fark eden vatandaşların ihbarı üzerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Muradiye Grup Amirliği ekipleri hemen harekete geçti. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu köpek sıkıştığı yerden çıkarılarak tekrardan doğaya bırakıldı.

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