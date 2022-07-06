Yaylacıları taşıyan kamyonet şarampole devrildi 10 yaralı

Kopenhag'da saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var



Harun AKSU/BAŞKALE (Van), (DHA)VAN'ın Başkale ilçesinde yaylaya çıkan vatandaşları taşıyan kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 10 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza, ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Barış Mahallesi Yavrucak Mezrası yakınlarında saat 15.00 sarılarında meydana geldi. Küçükbaş hayvanlar için Şırnak'tan Van'a gelen ve buradan yaz ayı süresince konaklayacakları yaylaya giden vatandaşları taşıyan kamyonet, sürücünün diriksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 4 kişinin Van'a sevk edildiği belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Van / Başkale Harun AKSU

2022-07-06 18:31:07



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