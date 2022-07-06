Yola fırlayan başıboş köpeğe çarpan minibüs takla attı

Van’da, yola aniden çıkan köpeğe çarptıktan sonra kontrolü kaybedilen minibüsün takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Muradiye istikametinden Van istikametine gitmekte olan sürücüsü öğrenilemeyen 65 KD 541 plakalı minibüs, MuradiyeVan karayolu Derebelek mevkiinde yola aniden çıkan köpeğe çarptı. Köpeğe çarpan minibüs kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada minibüste bulunan 2 kişi yaralanırken, minibüsün çarptığı köpek ise telef oldu. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.