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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Urartu Göz’den uluslararası hizmet

İHA

Urartu Göz’den uluslararası hizmet

Van’da 2005 yılında kurulan Urartu Göz, yurt içi ve yurt dışı verdiği sağlık hizmetiyle il ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor.
Dr. Öğretim Üyesi Atilla Yazıcıoğlu ile birlikte 2005 yılında Urartu Göz’ü kurduklarını belirten Başhekim Operatör Dr. Baran Bari İlhan, tek amaçlarının insanlara kaliteli bir hizmet sunmak olduğunu söyledi. 18 yıl önce Urartu Göz’ün küçük ölçekli bir yerde iki doktor ve 4 personelle hizmet vermeye başladığını aktaran İlhan, “18 yıl önce kurduğumuz Urartu Göz’ü sadece katarak ve şaşılık ameliyatlarının yapılabildiği temel bir yer olarak açtık. O zamanlarda 300400 metrekarelik alanımız varken şu an yaklaşık 3 bin metrekarelik kapalı alanı olan müstakil bir binada hizmet veriyoruz. Ayrıca sadece göz olarak değil, fizik ve tedavi ile birlikte önümüzdeki ay cildiye, estetik ve güzellik anlamında da hizmet vereceğiz. Şu anda 9 ama cildiye başladığında 11 doktor hizmet verecek olup, 40’ın üzerinde de personelimiz var. Yine o gün sadece temel göze dair şeyler yapılırken şu an göze dair ve batıdaki emsallerimizde yapılan bütün göz tedavilerini Van’da sağlayabiliyoruz. Göz çizdirmeden vitrektomilere, keratokonustan lazere kadar bölgede hem öncülük hem de belli bir kaliteyi yakalama konusunda emekler sarf ettik ve iyi noktalara geldiğimize inanıyoruz” dedi.
Sağlık turizmi açısından profesyonel şirketlerle anlaşma yaptıklarını ifade eden İlhan, “Hem Irak, hem de Azerbaycan ve İran havzası başta olmak üzere çevre illerimizden Şırnak, Siirt, Bitlis, Muş, Ağrı, Iğdır ve Hakkari illeri ve ilçelerinin geldiği bir merkez oluştu. Her gün yurt içi ve yurt dışından mutlaka birkaç hastamız oluyor. Bu da hem ekonomik yönden hem sağlık turizmi yönünden iyi oluyor. Çünkü gelen hasta ve yakınları günlerce burada kalıyor, konaklamadan ve yeme içmeden faydalanıyor. Ayrıca bunlar kaldıkları süre içerisinde Van’ın güzelliklerini ve tarihini görme fırsatını buluyorlar. Bu da turizmi olumlu yönde etkiliyor. Böylece hem şehrimiz hem de kliniğimiz daha çok tanıtılmış olacak” ifadelerini kullandı.
Son zamanlarda Azerbaycan ve Nahçıvan’dan iyi geri dönüşlerin olduğunun altını çizen Dr. İlhan, “Özellikle yurt dışından insanların ilimizi bilmeleri güzel bir fırsat. Urartu Göz olarak hem kendimizi daha da büyütüp geliştirmek hem de şehrimize ve bölgemize daha faydalı olmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu duygularla tüm halkımızın yaklaşan Kurban Bayramı’nı kutluyor, barış, sağlık ve mutluluk içerisinde bir bayram diliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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