Van’da ‘torbacı’ operasyonu

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Van’da ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 16 şahıs hakkında da yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “30 Haziran6 Temmuz 2022 tarihleri arasında gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 104,81 gram metamfetamin, 4,33 gram sentetik kannabinoid, 2,11 gram eroin, 0,67 gram esrar, 6 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak toplam 16 şahsa yasal işlem yapılmıştır” denildi.

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