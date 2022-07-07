İpekyolu Belediyesinden öğrencilere spor malzemesi desteği

Van’ın İpekyolu Belediyesi, ilçe sınırlarında bulunan okullara yönelik sağladığı spor malzemesi desteğinin yanı sıra yaz spor okullarında eğitim gören kursiyerlere de malzeme desteğinde bulunuyor.

İpekyolu Belediyesi, sporu 7’den 70’e bütün toplumsal kesimlere ulaştırmak, ilçede spor kültürünü hakim kılmak amacıyla spor malzemesi desteğinde bulunmaya devam ediyor. Bu doğrultuda belediye tarafından 9 farklı spor okulunda yaz boyunca toplamda 3 bin kişilik spor malzemesi desteğinde bulunacak.

Zaferler Ortaokulu, Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi, Bostaniçi TOKİ Toplum Merkezi, Karşıyaka Spor Kompleksi, Bahçıvan, Ali Paşa ve Cevdetpaşa kadın spor merkezleri, Van Şehir Stadyumu gibi 9 farklı mekanda yaz boyunca devam edecek kurslardan toplamda 3 bin kişi faydalanacak.

Belediye tarafından futbol, voleybol, basketbol, futsal, hentbol, boks, kick boks, atletizm, running, reformer, trambolin, zumba, pilates, kardiyo, stepaerobik, fitness gibi 16 farklı branşta verilen spor kurslarından Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi’ndeki kursiyerlere spor malzemesi desteğinde bulunuldu.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, malzeme dağıtımı sırasında gençlere, spora ve sporcuya desteklerini her zaman sürdüreceklerini bildirerek; genç kuşakların, içsel gelişimi ve sağlıklı nesillere katkı sunmaları için sporla yoğrulması gerektiğini kaydetti. Aydın, "İpekyolu Belediyesi olarak 16 farklı branşta 3 bin kişilik yaz spor okullarımızın açılışını yaptık. Yaz spor okullarımız genişleyerek devam edecek. Sadece merkezde değil kırsal mahallelerimizde de çalışmalarımıza büyük bir heyecanla devam edeceğiz. Gençlerimizin, çocuklarımızın, öğrencilerimizin okul kapalı olduğu dönemlerde yanlarında olmaya devam edeceğiz. Herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

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