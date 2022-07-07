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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’ın geleceği çalıştayı değerlendirme toplantısı yapıldı

İHA

Van'ın her alanda geleceğinin istişare edildiği "Van'ın Geleceği" çalıştayı tamamlanarak değerlendirme toplantısı yapıldı.

Van’ın geleceği çalıştayı değerlendirme toplantısı yapıldı

Van’ın her alanda geleceğinin istişare edildiği “Van’ın Geleceği” çalıştayı tamamlanarak değerlendirme toplantısı yapıldı.
Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Van YYÜ'nün organizesiyle yapılan çalıştayda, 16 farklı alan ile ilgili masalar kurularak farklı kesimlerden katılımcılarla 3 gün boyunca istişareler yapıldı. Yapılan çalıştay sonrası, istişare edilen konularda ortaya çıkan talepler, sorunlar ve çözüm önerileri belirlendi. Kısa, orta ve uzun vadeli yapılacaklar Edremit Uygulama otelinde Vali Dr. Ozan Balcı’nın katıldığı değerlendirme toplantısında her masanın moderatörü tarafından detayları ile anlatıldı.

"Her kesimden katılımcı katkı sundu"
Toplantıda konuşan Vali Dr. Ozan Balcı, Van için çok önemli bir çalıştay olduğunu belirterek, “Van'ın çalıştayı oldu. Başta rektörümüz olmak üzere, üniversitemiz kıymetli hocaları çok büyük emek verdiler. Kurum amirlerimiz, belediye çalışanlarımız, kaymakamlarımız, muhtarlarımız siyasi partilerimiz, sivil toplum örgütlerimiz, iş dünyamız, muhtarlarımız, gençlerimiz, hatta lise öğrencilerimiz toplumun değişik kesimleri bu çalıştaya çok büyük katkı sağladılar. Onun yanında sosyal medya kanalıyla da bilgilerini, fikirlerini, görüşlerini, düşüncelerini vatandaşlarımız aktardı. Bunu hep birlikte yapmaktan da büyük mutluluk duyuyorum. Zaten bunu katılımcı yapmamız lazım. Bunlar modern, çağdaş, kamu yönetiminin dünyadaki geçerli ilkeleri.” dedi.

"İşi doğru yapmak lazım"
Çalıştay sonucunda birçok yeni bilgi edindiğini vurgulayan Vali Dr. Ozan Balcı, “Doğru iş yapmak yetmez. İşi de doğru yapacaksınız. Aslında biz işin nasıl doğru yapılacağını da konuşuyoruz. Bu bir metodoloji, bir usul. Bu çalıştayla birlikte ben de çok şey öğrendim. Başarılı şehirlerin özelliği var. Uzlaşmayı bilmeyen, koordinasyonu bilmeyen, birlik ve beraberliği bilmeyen, birbirini sevmeyen, şehirlerin başarılı olma şansı sıfır. Onu açık ve net söyleyeyim. Bundan dolayı birlik beraberlik içerisinde bu işi yapacağız. Biz büyük bir emaneti yüklenmiş durumdayız. Üzerimizde vebal çok. Hepimizin ayrı ayrı vebali var. Ama aynı zamanda da şerefli ve onurlu bir görev. Van’a Vanlı hemşehrilerimize hep beraber hizmet etmek bizim için bir şeref" diye konuştu.

"Şehri hep beraber yönetiyoruz"
Şehri geleceğe, gelecek kuşaklara hazırlamak için çaba gösterdiklerini vurgulayan Vali Dr. Ozan Balcı,/“Şehri hep beraber yönetiyoruz. Burada olanlar ve olmayanlarla beraber. Şehrin gündelik problemlerini çözüyoruz. Bu çok önemli bir şey. Şehri geleceğe hazırlıyoruz aslında. Şehri gelecek kuşaklara gelecek nesillere hazırlıyoruz. Ama bunu ortak akılla, sevgiyle ve muhabbetle yapıyoruz. İşin güzel tarafı da bu. Bu işlerin sürdürülebilirliği, etkinliği, verimli olup olmaması çok önemli. Meşruiyetinin olması hepsinden çok önemli. Şimdi Allah'ın izniyle, eğitimden sağlığa, sosyal politikalardan spora, kültür turizmden iletişime, ulaşıma, kırsal altyapıdan tarıma, güvenlik politikalarından göçe, diyanet hizmetlerinden yaşamın her alanına, teknolojiye, gençlere, kadınlara, dezavantajlı gruplara yönelik olarak neler yapılacağını belirledik. Aslında biz ev ödevimizi öğrenmiş olduk. Kaynak ve insan gücünde problem yok. İş takvimini belirliyor, ekipleri kuruyoruz. Ya Allah bismillah deyip başlıyoruz. Milletimizin de duasını alarak çok güzel bir şekilde yürüteceğimizi düşünüyorum. Bunlar nerden çıktı diyecek kimse olmaz. Çünkü bunu hep beraber belirlemiş olduk. Çalıştayı yapanlar Van’ı temsil edenler" ifadelerini kullandı.

"Çok güzel tespitler yapılmış"
Yılmadan yorulmadan çalışacaklarını vurgulayan Vali Dr. Ozan Balcı, “Çok güzel tespitler yapılmış. Halk zaten biliyor. Yeni problem üretmeye gerek yok. Vatandaş biliyor neyin ne olduğunu. Biz bu işlerin sadece hizmetkarıyız. Vanlı hemşehrilerimizin hizmetindeyiz. Bunları devlet adına, dolayısıyla devletin gerçek sahibi millet adına yapıyoruz. Kurumlarımız, devletimiz, milletimiz yükselsin ve yücelsin. Bizim için önemli olan milletimizin gönlünde taht kurmaktır. Zaten Allah güzel işler yaptırmayı nasip etmekle ödülü bize veriyor. Yapınca milletimizin gönlünde taht kurarız. Birçok alanda endeksteki sıralamalarımızı yukarıya çıkarmamız lazım. Hizmet yarışı. Şu anda yarışa biz girdik ekip olarak. Bayrak bizde. Tuğla üstüne tuğla, taş üstüne taş koyacağız. Ödül ne milletten hayır duasını alırsan bundan daha büyük ödül olmaz. Vanı beraber hak ettiği yere getireceğiz. Bundan sonra uygulamada da istişare şeklinde gidecek. İş uygulamaya geçince, sonuçlarını da kamuoyuyla paylaşacağız. Dönüp geriye baktığınızda güzel işler yaptık deriz en azından. İnşallah bundan sonra aynı formatta sempozyum yapacağız” şeklinde konuştu.
Toplantıya Van Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Vali Yardımcıları Ömer Faruk Canpolat, Yavuz Arslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kaymakamlar, akademik personel katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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