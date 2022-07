Bin 700 yıllık kiliseye ziyaretçi akını Başkale ilçesinde tarihi ve doğal mekanlar yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor Kapadokya'yı andıran peri bacalarıyla "Vanadokya" ziyaretçilerine muhteşem bir görsel alan oluşturuyor

Van’ın Başkale ilçesinin İran sınırındaki Albayrak Mahallesi’nde bulunan bin 700 yıllık Aziz Bartholomeus Kilisesi ile Yavuzlar Mahallesi’ndeki Peri Bacaları ziyaretçi akınına uğradı.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan tarihi ve doğal miras Albayrak Kilisesi ile Başkale Peribacaları, pandemiden sonra tekrar ziyaretçilerini ağırlıyor. İlçeye 23 kilometre uzaklıktaki Albayrak Mahallesi'nde Büyük Zap Vadisi’ne hakim bir tepeye inşa edilen ve Hazreti İsa’nın havarilerinden Bartalmay’ın mezarının bulunduğuna inanılan bin 700 yıllık Aziz Bartholomeus Kilisesi, Hıristiyanlar için önemli bir ibadet yeri olma özelliğini taşıyor.

Aynı yol güzergahında bulunan çok sayıda tünel ve mağara, ilçe merkezine 33 kilometre uzaklıktaki Yavuzlar Mahallesi’nde volkanik Yiğit Dağı'nın püskürttüğü kayaçların, yağmur sularının ve rüzgarın aşındırmasıyla ortaya çıkardığı peribacaları da Kapadokya bölgesini anımsatıyor. 11 Şubat 2020 tarihinde "Kesin korunacak hassas alan" ilan edilen peribacaları, gelen ziyaretçilerine muhteşem bir görsel alan oluşturuyor.



Ziyaretçiler hayran kalıyor

Başkale’deki tarihi yerleri görmek için Sakarya’dan gelen akademisyenler, bölgede bulunan tarihi yerleri ziyaret etti. Akademisyenler, Albayrak Kilisesi’ni ziyaret ettikten sonra aynı yol güzergahında bulunan Yavuzlar Mahallesi’ndeki peri bacalarını da gezdi.

Sakarya’dan Van’a gezmek için gelen Sakarya Üniversitesinden akademisyen Meryem Pelin, Van’a ve Başkale’ye hayran kaldığını söyledi. Pelin, “Van’ın Başkale ilçesindeki Bartholomeus Kilisesi’ndeyiz. 4. yüzyıldan kalma harika bir yapı. Başkale’ye gelen herkesin mutlaka buralara uğraması gerekiyor. Çok güzel ve etkileyici bir yer. Burası turizme kazandırılması gereken bir yer” dedi.



"Vanadokya'dayız şu an"

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yurdanur Dikmen de bölgede bulunan bu yapılara hayran kaldıklarını belirterek, daha kalabalık bir heyetle gelmek istediklerini söyledi. Dikmen, “Açıkçası bu kadar güzel ve turistik yerlerin olduğunu düşünmemiştim. Vanadokya’dayız şu an. Hava çok güzel. Doğal güzellikler ve tarihi dokular var. Görsel olarak şekli de beni çok etkiledi. İnsanları da öyle çok misafirperver, özellikle Başkale insanlarına çok teşekkür ediyorum. Herkesin yaşadığı yerlerden buralara gelmesi ve buradaki insanları tanıması gerekiyor. Ben de buraya geldiğim için çok mutluyum” diye konuştu.

Sakarya Uygulamalı Sağlık Bilimleri Üniversitesinden Doç. Dr. Havva Sert ise Başkale Vanadokya bölgesinde olduklarını ve bu tarihi turistik mekânda huzur bulduklarını ifade etti.

