Başkan Süer: “Çiftçilerimizin verilen desteklerden faydalanması lazım”

Van Ticaret Borsası (VANTB) Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, Kurban Bayramı öncesi çiftçileri ziyaret etti.

Meclis Başkanı Muzaffer Bilen ile birlikte İpekyolu sınırları içerisinde bulunan İlter Kardeşler Çiftliğini ziyaret eden Başkan Süer, çiftlik sahibi Neşat İlter’den bilgi aldı. Son derece modern olan büyükbaş hayvan ahırlarını gezen Başkan Süer, çiftlik sahibine bu güzel hizmetinden dolayı teşekkür etti. Bölgeye yaptığı yatırım ve destekten dolayı Neşat İlter’e plaket veren Başkan Süer, “Bugün çok başarılı olan çiftçimizi ziyaret ettik. Üyemiz olan Neşat Bey, IPARD’tan aldığı destekle birlikte kendi imkanlarını da kullanarak buraya çok modern bir çiftlik kurmuş. Kendisi burada hem hayvan besliyor hem de kent merkezinde kasaplık yaparak Van’ımıza büyük bir hizmet sunuyor. Çiftçilerimizin verilen desteklerden faydalanması lazım. Bu manada çiftçilerimizin IPARD ve benzeri yerler tarafından verilen desteklerden faydalanmalarını istiyoruz. Neşat üyemiz de verilen desteklerden yararlanmış ve buraya çok güzel bir çiftlik kurmuş. Bu süreçte büyük bir risk alıp kentimize ve bölgemize böyle modern bir çiftlik kuran Neşat Beyi de kutluyor, hayırlı ve bol kazançlar diliyorum” dedi.



“Kurumlar bu tür işletmecilere destek olsunlar”

Tüm kurumların bu tür işletmecilere destek olması gerektiğinin altını çizen Başkan Süer, “Belediye başta olmaz üzere diğer resmi kurumlarımızın bu tür işletmelere destek olması lazım. Biz de Van Ticaret Borsası olarak her zaman çiftçilerimizin yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.



“Üyemizi tebrik ediyoruz”

Meclis Başkanı Muzaffer Bilen de, bölgede hayvancılığı canlandırdığı için Neşat İlter’i kutladığını belirterek, “Böyle riskli bir dönemde büyük paralar harcayarak bu güzel çiftliği ilimize kazandıran sevgili üyemizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yapılan ziyaretten dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren işletme sahibi Neşat İlter ise “İlk ziyaretimizi Başkan Süer ve yönetimi yaptı. Bu nedenle kendilerine teşekkür ediyorum. Biz hayvancılığı yıllardır severek yapıyoruz. Burada 300’e yakın büyükbaş hayvan var. Büyük bir sermaye harcadım buraya. Tek amacım Van’ımıza ve bölgemize kaliteli bir hizmet vermektir” dedi.

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