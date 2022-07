Urartu Göz akıllı mercek uygulaması ile net görüş imkanı sağlıyor

Van’da Urartu Göz, akıllı mercek uygulaması ile vatandaşlara her mesafede net görüş imkanı sağlıyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin tek A grubu göz merkezi olan Urartu Göz, Türkiye’de çok az sayıda merkezin yaptığı, hastanın tercihine bağlı ‘akıllı mercek’ uygulamasını başarıyla yapıyor. Halk arasında ‘akıllı mercek’ olarak bilinen multifokal ya da trifokal lensler ile yakın, orta ve uzak mesafede net görüş sağlandığını belirten Urartu Göz kurucularından Dr. Öğretim Üyesi Atilla Yazıcıoğlu, teknolojinin ilerlemesiyle birlikte insanoğlunun yaşam kalitesinin de yükseldiğini söyledi. Özellikle teknoloji alanında her gün gelişmelerin yaşandığına dikkat çeken Yazıcıoğlu, “Göz ile teknoloji iç içe bir branş olmasından dolayı göz, bu konuda nasibini en üst seviyelerde alan birimlerden biridir. Çünkü göz bir çeşit fotoğraf makinesine ya da cep telefonuna benziyor. Her gün yeni telefonlar çıkarken ilk yaptıkları şey onun piksellerini arttırıp, görüntü kalitesini yükseltmek oluyor. Eskiden insanların katarakları geliştiği zaman mercekleri alınıp yerine mercek konulmuyordu. Rahmetli Yaşar Kemal’in gözünün önünde kocaman bir gözlük camı vardı. Oysa dünya çapında bir yazardı ve dünyanın herhangi bir yerinde şimdiki akıllı mercekler olsaydı, gidip onu takacaktı. O günlerden bugün öyle bir duruma gelmişiz ki; üç odaklı akıllı mercekler var. Bu mercekler, hastaların yakın, uzak ve orta mesafede gözlük ihtiyacı olmadan günlük yaşantılarını daha rahat sürdürebilmelerini sağlıyor” dedi.

Uygulamanın katarak olan insanlara yapıldığını belirten Yazıcıoğlu, “Yakın ve uzakla ilgili problemleri bir arada olup da gözlükle uğraşmayan insanlarda da güzel sonuçlar alınıyor. Ama sadece yaşlılığa bağlı olarak yakın sorunu olanlara bu mercekleri çok takma taraftarı değiliz. Bazı hastaların gözleri göz çizdirme ameliyatlarına uygun olmuyor, onlarında bir kısmına bu akıllı mercekleri takıyoruz, bir kısmına da ‘fakik iol’ dediğimiz mercekleri takıyoruz. Ölüme hiçbir zaman çare olmaz ama gözde çoğu şeye belli ölçülerde çözümler üretilebiliyor. Akıllı merceklerde bu konuda elimizdeki gelişkin, konforlu güzel bir imkandır” ifadelerini kullandı.

