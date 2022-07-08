Vali Balcı'dan Kurban Bayramı mesajı

Van Valisi Dr. Ozan Balcı, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Balcı, mesajında, “Sevgi, kardeşlik, hoşgörü ve yardımlaşma duygularının tazelenmesine vesile olan bayramlar, geçmiş ile gelecek arasında güçlü bir bağdır. Milli ve dini değerlerin, gelenek ve göreneklerin günden güne unutulduğu günümüzde, bayramlar sayesinde insanlar arasındaki yardımlaşma ve dayanışma duyguları kuvvetlenmekte, birlik ve beraberlik şuuru güçlenmektedir. Kurban Bayramı karşılık beklemeden yapılan iyiliğin ve toplumsal yardımlaşmanın doruk noktasıdır. Bu özel günler, aramızdaki dargınlıkları unutmak ve birbirimize daha sıkı sarılarak kardeşliğimizi pekiştirmek için bir vesiledir. Sevinçte ve üzüntüde yekvücut olduğumuz bugünlerde, milletimizin birlik ve beraberliği uğrunda eşsiz fedakârlıklarda bulunan aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan ailelerini ve gazilerimizi yalnız bırakmayarak bu huzur ortamını onlara borçlu olduğumuzu unutmamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle; kadirşinas Vanlı hemşehrilerimin ve tüm İslam âleminin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, bu güzel bayram coşkusunun kardeşliğimizi daha da güçlendirmesini, hem aziz milletimiz hem de tüm insanlık için barışa, huzura ve refaha vesile olmasını diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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