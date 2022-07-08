Van’da UKOME toplantısı yapıldı

Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) temmuz ayı olağan toplantısı yapıldı.

Ulaşım Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda yapılan UKOME toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu’nda gerçekleşti. Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özvan başkanlığında yapılan toplantıya Ulaşım Dairesi Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Gar Müdürlüğü, Tuşba Belediyesi, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, Şoförler Odası Başkanlığı ve Tatvan Liman Başkanlığı yetkilileri ile belediyenin ilgili daire başkanları ve şube müdürleri katıldı.

4 gündem maddesi ve 3 alt komisyon raporu ile 1 ek gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, kentte bulunan yediemin otopark alanlarının denetlenmesi sonucu ortaya çıkan raporların görüşülmesi, UKOME Kurul Kararı ile il sınırları içinde eskuter işletmeciliği yapmak isteyen şirketlerin izin alabilecekleri eskuter sayıları ve kullanım şartları belirlenerek başvuru yapan özel bir şirketin izin başvurusunun görüşülmesi, Gevaş ilçesinde yapılacak Motorlu Taşıt Sürücü Aday Yetiştirme Sınavlarında mağduriyet yaşanmaması için belirlenen güzergâhın değiştirilerek sınavlara uygun hale getirilmesi talebine ilişkin Ulaşım Koordinasyon Alt Komisyon raporunun görüşülmesi, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü yol ağında yer alan İpekyolu Caddesi üzerindeki Havalimanı Kavşağında, bölge müdürlüğünden habersiz açılan tali yolun trafik, can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturduğu tespit edilmiş olup, stabilize halde bulunan tali yolun ana yola olan bağlantısının kapatılması talebine ilişkin Ulaşım Koordinasyon Alt Komisyon raporunun görüşülmesi, UKOME Kurulunun 13.06.2022 tarih ve 67 (GÜNDEM EK5) nolu kararı ile Ulaşım Koordinasyon Alt Komisyonuna havale edilen il sınırları içinde yolcu taşımacılığı yapan belediye otobüslerin, H plakalı özel halk otobüslerin, M plakalı minibüslerin, V plakalı minibüslerin, S plakalı okul servis araçlarının, T plakalı ticari taksilerin, belediyeye ait deniz otobüslerin ve özel gemi araçlarının yolcu taşıma ücretlerinin artırılması talebine ilişkin Ulaşım Koordinasyon Alt Komisyon raporunun görüşülmesi gibi gündem ve alt komisyon raporları konuşuldu.

Toplantıda ayrıca ek gündem maddesi olarak Tuşba ilçesi İskele Mahallesi İskele Sahil Bandı Yolu alt yapı işlemlerinin tamamlandığı, asfalt uygulamasına başlanacağı belirtilmiş olup, asfalt çalışmalarının tamamlanmasına müteakip söz konusu yola ağır tonajlı araçların girişini engellemek için Elektronik Denetleme Sisteminin kurulması talebi görüşüldü.

Toplantıda görüşülen konuların bir kısmı karara bağlanarak onaya sunulurken, diğer konular ise alt komisyonlara havale edildi.

Toplantı, katılımcılar arasında yapılan bilgi alışverişinin ardından sona erdi.

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