Kaymakam Aydın’dan Kurban Bayramı mesajı

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Vekili Aydın, mesajında, “Birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşlik ve dostluk duygularımızın en üst seviyeye çıktığı, sıcaklığını hissettiğimiz mübarek bir Kurban Bayramı’na daha kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar, bireylerin ortak duygu ve düşüncelerde buluştuğu, gelenek ve göreneklerin kuşaktan kuşağa aktarıldığı; sevgi, hoşgörü, merhamet ve dayanışma duygularımızın yoğunlaştığı; yoksulun, yetimin, düşkünün korunup kollandığı, kırgınlıkların yerini sevgi ve barışın aldığı, kin ve nefretin bertaraf edildiği ve dini vecibelerimizin yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığımız istisnai günlerdir. Bu vesileyle; Kurban Bayramı’nın milletimize, ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur getirmesini temenni ediyor, İpekyolulu hemşerihlerimizin başta olmak üzere tüm kamu ve güvenlik güçlerimizin Kurban Bayramı’nı kutluyor, ebediyete irtihal etmiş şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlık, huzur ve mutluluk içerisinde bir bayram geçirmelerini diliyorum” dedi.

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