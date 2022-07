Başkan Say'dan Kurban Bayramı mesajı

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Müslümanların birbirleri ile kaynaştığı; başta sevgi ve saygı olmak üzere, milletçe yardım etme fırsatı veren bir “KurbanBayramı’na” daha hep birlikte ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade Başkan Say, “Bayramlar, yakınlarımızdakilerin fark edildiği, gözetildiği ve toplumdaki bir takım olumsuzlukların giderildiği, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın yeniden pekiştiği, serpilip, geliştiği en özel ve kutsal zaman dilimleridir. Öncellikle, insanları sevindirmenin önem kazandığı bu bayramda, yardımlaşma ve dayanışmanın gereği olarak, ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra, darda olanlara, muhtaç, yoksul, yetim ve kimsesizlere yapacağınız yardımlar büyük önem taşımaktadır" dedi.

Başkan Say, "Bayramların anlamını, güzelliğini ve değerini sadece bayram günlerinde değil, yaşamın her alanında ve tüm ilişkilerimizde de hatırlamalıyız. Yaşlılarımızın, büyüklerimizin her zaman halini hatırını sormalı ve hatırlamalıyız. Küçüklerimize sevgi ve muhabbetle yaklaşarak, her günümüzde kardeşlik, sevgi ve saygı bağı ile toplum olarak kucaklaşmalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle, bizleri manevi iklimiyle saran, kaynaştıran ve kucaklaştıran Mübarek Kurban Bayramınızı en içten duygularımla kutluyor,bayramın başta ülkemiz olmak üzere, tüm İslam Âlemine ve ilimiz, ilçemize sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi.

