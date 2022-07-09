Van’da tarihi Kaya Çelebi Camii ibadete açıldı

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Van’da 2011 yılında meydana gelen deprem sonrası ibadete kapatılan tarihi Kaya Çelebi Camii, bayram namazının eda edilmesiyle yeniden ibadete açıldı.

Van’da 2011 yılında meydana gelen deprem sonrası ibadete kapatılan Van Kalesi'nin arkasındaki 362 yıllık tarihi Kaya Çelebi Camii, restore edilmesinin ardından Kurban Bayramı namazı sonrası ibadete açıldı. Caminin açılışına Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Tarihi cami, kılınan bayram namazının ardından kurban kesimi ve dualar eşliğinde yeniden ibadete açıldı.

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