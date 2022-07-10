Van'da 4.1 büyüklüğünde deprem

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VAN, (DHA)VAN'da, merkez üssü Tuşba ilçesi olan, Richter ölçeğine göre, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 12.37'de, merkez üssü Tuşba ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8,20 kilometre derinliğindeki deprem, ilçede hissedildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van

2022-07-10 12:51:01



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