Van’da 4.1 büyüklüğünde deprem

Van’ın Tuşba ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 12.37'de merkez üssü Tuşba ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

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