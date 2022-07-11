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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’da terör operasyonu: 3 gözaltı

İHA

Van'da terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.

Van’da terör operasyonu: 3 gözaltı

Van’da terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “410 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmalarında 2, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmalarında ise 1 şahıs olmak üzere toplam 3 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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