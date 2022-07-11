Van kırsalında 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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VAN,(DHA) VAN'ın Saray ilçesi kırsalında jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 kilo 110 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürdürülen istihbari çalışmalar sonucunda Saray ilçesi kırsalında operasyon düzenledi. Operasyonda kırsal alana gizlenmiş 4 poşet içerisinde 2 kilo 110 gram metamfetamin ele geçirildi. Bölgedeki operasyonların devam ettiği belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Van VAN-DHA

2022-07-11 12:46:14



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