Van'da kartpostallık dolunay manzarası

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Van'ın Muradiye ilçesinde dolunay kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Muradiye ilçesinde dolunay şöleni yaşandı. Dolunayı gören vatandaşlar mest oldu. Gökyüzünde parlaklığıyla göz kamaştıran dolunay, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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