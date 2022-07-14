Van Gölü'ndeki çekilme, balıkçı barınaklarını tehdit ediyor



Gülay KUYUCUOrhan AŞAN/ VAN, (DHA)VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, Van Gölü'nün çekilmesi ile birlikte özellikle balıkçı limanlarında sorun yaşandığını belirterek, "Özellikle Adır Adası'nın hemen karşısındaki balıkçı limanı, gölün 15-20 santimetre daha çekilmesiyle birlikte karaya çıkacak dolayısıyla en büyük sorun balıkçı limanlarında yaşanıyor. Buraların balıkçılıkla para kazanmasının devam ettirilmesini istiyorsak ivedilikle bu limanları kullanılabilir hale getirmemiz gerekiyor" dedi.

'Dünyanın en büyük sodalı gölü' de olan Van Gölü'nde, kuraklık nedeniyle çekilme sürüyor. Özellikle son yıllarda azalan yağış ve artan buharlaşma, göldeki su seviyesini daha da düşürdü. Kış mevsimindeki kar yağışına rağmen göldeki su miktar, tahmin edilen noktaya gelemedi. Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, Van Gölü'nün çekilmesinin son yıllarda ülke gündeminde olduğunu söyledi. Göl kenarlarına gidildiğinde çekilmenin bariz görüldüğünü kaydeden Akkuş, kimi yerlerde 2-3 kilometrelik kıyı çizgisinin değiştiğine şahitlik ettiklerini söyledi.

'GÖLÜN ANİDEN YÜKSELMESİNİ BEKLEYEMEYİZ'

Su seviyesinin aniden artmayacağını hatırlatan Dr. Akkuş, "Herkesin sorduğu soru; kışın yağışlar bol oldu barajlarımız dolu, neden Van Gölü yükselmedi? Van Gölü; 3 bin 712 kilometrekarelik devasa bir ekosistem ve Marmara Denizi'nin 3'te biri büyüklüğünde dolayısıyla Van Gölü'ndeki her türlü değişim, yavaş yavaş meydana geliyor. Nasıl ki Van Gölü'nün çekilmesi, uzun yıllar yağışların eksikliğinin bir sonucu olarak ortaya çıktıysa eski haline gelmesi de uzun yıllar yağışın bol olmasıyla ilgili bir durum. Dolayısıyla bir kış yağışlı geçti, diye gölün yükselmesini beklemek hata olur. Yağışlı mevsimin 5-10 yıl art arda devam etmesi lazım. Van Gölü, kapalı bir havza. Su girişi, kar ve yağmur yağışlarıyla suyun uzaklaşması ise buharlaşma ile oluyor. Dolayısıyla yağışın fazla olduğu dönemlerde buharlaşmanın da normallerin üzerinde olmaması gerekiyor. Van Gölü'nün aniden yükselmesini beklemek hata olur" dedi.

'ÇEKİLME BALIKÇI BARINAKLARINI ETKİLİYOR'

Çekilmeyle en büyük sorunlardan birinin balıkçı limanları olduğunu anlatan Dr. Akkuş, "Bugün Van Gölü'nde, 100'ün üzerinde balıkçı teknesi var ve bölgede yaklaşık 30 bin kişi inci kefali avcılığından geçimini sağlıyor. Balıkçılıkta en önemli noktalardan birisi, balıkçı barınaklarının işlev görür halde olması lazım. Hemen kıyıdaki balıkçı barınakları, gölün çekilmesiyle birlikte adeta işlevsiz konuma geliyor. Özellikle Adır Adası'nın hemen karşısındaki balıkçı limanı, gölün 15-20 santimetre daha çekilmesiyle birlikte karaya çıkacak. Dolayısıyla en büyük sorun balıkçı limanlarında yaşanıyor. Buraların balıkçılıkla para kazanmasının devam ettirilmesini istiyorsak; ivedilikle bu limanları kullanılabilir hale getirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Öte yandan Van Gölü'nde yaşayan fakat üremek için tatlı sulara göç eden inci kefali ile ilgili 15 Nisan'da başlayan 3 aylık av yasağının sona ermesiyle balıkçılar da hazırlıklara başladı. Tekne bakımlarını tamamlayan Adır Mahallesi'ndeki balıkçılar, vinç ile teknelerini suya indirdi ancak göl suyunun çok fazla çekilmesi nedeniyle tekneler, limana giriş-çıkışta zorluk çekti.

Balıkçılıkla geçimini sağlayan Ahmet Çıkla, yeni sezon için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek "Teknelerimiz limana yanaşmakta zorluk çekti. Gölün su seviyesi oldukça düştü. Yetkililerden bu sorunlara çözüm bulmasını istiyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN

2022-07-14 10:35:08



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