Başkan Say'dan 15 Temmuz mesajı

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

15 Temmuz’da milli şuurun ayağa kalktığını ifade eden Başkan Say, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başkomutanlığında ‘Vatan bir bütündür asla parçalanamaz’ hükmünün cihana haykırıldığı 15 Temmuz, aynı zamanda dünya demokrasi tarihinin de en aydınlık hareketidir, tüm dünyada hayranlık uyandırmıştır" dedi.

15 Temmuz 2016 tarihinin Türk tarihinde bir dönüm noktası olarak kayda geçtiğini belirten Başkan Say, “15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız. Tarihte eşi görülmemiş demokrasi destanının yazıldığı 15 Temmuz, FETÖ’cü hainlere geçit vermeyen milli iradenin zaferidir; şanlıdır, kutludur; ruhu hep diri tutulacaktır" ifadelerini kullandı.

“Hain darbe girişimine karşı koyarak; vatan topraklarının Türk milletine ait olduğunu ve asla bölünemeyeceğini tüm dünyaya haykıran milletimize şükranlarımızı sunuyoruz” diyen Başkan Say, "Bu uğurda can veren başta Ömer Halisdemir olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Gazilerimize hürmet ve saygılarımızı iletiyoruz” ifadelerini kullandı.

