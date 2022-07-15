Başkan Süer'den 15 Temmuz mesajı

Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında, 15 Temmuz darbe girişimini kınayan Başkan Süer, “Devletimizi, demokrasimizi, milli birlik ve beraberliğimizi parçalamaya yönelik FETÖ tarafından yapılan 15 Temmuz hain darbe girişimini bir kez daha kınıyoruz. Ekonomik istikrarın korunması ve bu yöndeki büyük hedeflerin gerçekleşmesi için başta demokrasi olmak üzere her alanda güçlü temellere sahip bir ülke ile mümkün olabilir. Biz de ülke olarak hiçbir antidemokratik uygulamaya fırsat vermeden aynı inanç ve fedakarlıkla geleceğimizi birlikte inşa etmeye devam edeceğiz. Demokrasimize yapılan bu darbe girişimini tekrar kınarken, bu tür girişimlerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. Bu vesile ile 15 Temmuz şehitlerimize Allah’tan rahmet dilerken, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.