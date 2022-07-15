Van'da 15 Temmuz şehitleri için zirve tırmanışı

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VAN, (DHA)VAN'ın Gevaş ilçesindeki 3 bin 537 rakımlı Artos Dağı'na tırmanış yapan dağcılar, zirvede 15 Temmuz şehitleri anısına pankart açtı.

Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle Gevaş ilçesindeki 3 bin 537 rakımlı Artos Dağı'na tırmanış etkinliği düzenledi. Profesyonel dağcılar eşliğindeki ekip, saat 03. 00 sıralarında dağa tırmanışa geçti. 3 saat süren zorlu tırmanışın ardından dağcılar, zirvede 15 Temmuz şehitleri anısına '15 Temmuz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz' yazılı pankart açtı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van VAN-DHA

2022-07-15 10:28:39



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