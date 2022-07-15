Başkan Vekili Aydın’dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Vekili Aydın, mesajında, “15 Temmuz; vatanımızın bölünmez bütünlüğünün, milletimizin azim ve kararlılığının, milli birlik ve beraberliğinin bütün dünyaya bir kez daha gösterildiği bir destanın yıl dönümüdür. Demokrasi adına vatan ve bağımsızlık aşkıyla, tarihe altın harflerle nakşedilen bu mücadelenin anma günü olan Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 6. yıl dönümünü milletçe, birlik ve berberlik içerisinde kutlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. 15 Temmuz destanı, Cumhurbaşkanımızın ‘Hiç bir zaman halkın üzerinde bir güç tanımadım’ sözlerindeki gibi milletimizin zor zamanlarda kenetlenerek, bağımsızlığımızın ve milli birliğimizin teminatı olacağını tüm dünyaya bir kez daha göstermiş olmalarının şanlı adıdır. Bu mücadelede canlarını feda eden aziz şehitlerimiz ile kahraman gazilerimizin bizlere bıraktıkları en büyük miras ise bu cennet topraklardır. Bizler de bu mirasa en iyi şekilde sahip çıkabilmek için birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek, içeriden ve dışarıdan istiklalimize kastedenlere fırsat vermemeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle; birlik ve beraberliğimizin sonsuza kadar daim olması ve ülkemizin bu tür ihanetlerle bir daha karşılaşmaması dileğiyle, 15 Temmuz gecesi devletimizin bekası için canlarını feda ederek şehadet şerbeti içen aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yâd ediyorum” ifadelerini kullandı.

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