Türk bayrağı Erek Dağı’nın 3 bin 200 rakımlı bölgesinde dalgalanıyor

Vanlı fizyoterapist Günay Yağız, iki yıl önce iki arkadaşı ile birlikte Erek Dağı’nın 3 bin 200 rakımında diktikleri Türk bayrağını "15 Temmuz" anısına yenilediler.

Vanlı fizyoterapist Günay Yağız, 2 yıl önce Mehmet Arslan ve Mehmet Aykut Erkut ile birlikte dağcıların en çok uğrak yerlerinde biri olan ve Van merkezde bulunan 3 bin 200 metre yükseklikteki Erek Dağı’na Türk bayrağı diktiler. Hava koşullarından dolayı yıpranan bayrak, senede 2 kez değiştiriliyor. Fizyoterapist Günay Yağız ve arkadaşı Fatih Arsakay, bu yıl “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla Erek Dağı’na çıkarak Türk bayrağını değiştirdiler.

Burasının Van’ın en çok çıkılan zirvesi olduğunu ifade eden Günay Yağız, “Çok üzülüyorduk bu duruma orada anlı şanlı bayrağımız orada olmalıydı. İki yıl önce Mehmet Arslan ve Mehmet Aykut Erkut ile birlikte Türk bayrağını Erek Dağı’nın 3 bin 200 rakımlı zirvesine diktik. Çimento, su ve direği tam 12 saat taşıyarak zirveye çıkardık. Gerçekten çok zor oldu ama bitirdik çok şükür. Her yıl 2 defa değiştirmek için dağa çıkıyoruz. Bayrak Erek Dağı’nın en zor çıkılan noktasıdır. En yüksek ikinci noktasındadır. Buraya ulaşım çok zor. Zorda olsa rüzgar ve hava koşullarından dolayı senede 2 kez buraya çıkıp bayrağı değiştiriyoruz. Bu sene bayrak değişimi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne denk geldi” dedi.

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