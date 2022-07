Başkan Berge: “Türkiye aşkına şehitlerimize minnettarız”

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

VANESOB Başkanı Berge, mesajında, “Ülkemizin milli birlik ve beraberliğini hedef alan 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümündeyiz. Aziz milletimiz, 15 Temmuz destanını yazarak dünyaya ilan etmiştir. 15 Temmuz, şehitler vererek bu vatanı koruma bilincini yeniden gösteren milletimizin adıdır. 15 Temmuz’da kahramanlık örneği sergileyen milletimiz, demokrasi nöbetleri tutmaya devam etmektedir. Vatan nöbetimiz ile ülkemize sahip çıkacağız. Beşyol Meydanı’nda nöbet tutan Vanlılar da demokrasi nöbeti tutarak tarihteki şanlı yerini almıştır. Tarihi binlerce yıl öncesine dayanan bir devlet anlayışı ile kadim milletler olarak her daim bir ve beraber olmanın sorumluluğunu biliyoruz. Tarih boyunca haksızlığı kabul etmeyen bu millet, 15 Temmuz’da da milli iradeye sahip çıktı ve devletini ayakta tuttu. Halkın darbecilere karşı direnişi, dünyaya örnek oldu. Genç yaşlı, kadın erkek herkes hiç tereddüt etmeden topyekun vatanına sahip çıktı. 15 Temmuz milletçe yeniden doğduğumuz bir gece olmuştur. 15 Temmuz gecesinde okunan salalar, imanımızla var olduğumuzu gösterirken, vatanımıza da muhabbetle ve sadakatle bağlılığımızı ortaya koymuştur. Tarihi boyunca bu vatan uğruna can veren şehitlerimiz olduğu gibi 15 Temmuz şehitlerini de unutmayacağız ve gazilerimize de minnettarlığımızı her daim sunacağız. Allah bir daha bu ülkeye yeni 15 Temmuz’lar yaşatmasın. 15 Temmuz şehitlerine Allah’tan rahmet diliyoruz, onları rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Türkiye aşkına şehitlerimize minnettarız” ifadelerini kullandı.

