Başkan Avcı’dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Roka Marketler Zinciri Yönetim Kurulu Başkanı Turan Avcı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Avcı, mesajında, “Dünyanın gözleri önünde yaşanan 15 Temmuz gecesi, tüm dünyaya ders olacak nitelikteki cevabı, en mert ve yiğit şekliyle Türkiye Cumhuriyeti Türkü, Kürdü, Alevi’si, Çerkez’i topyekun yekvücut olup demokrasisine, vatanına ve devletine sahip çıkmanın tarihte eşine ender rastlanan bir örneğini canı pahasına sergilemiştir. 15 Temmuz’da devletimizin, halkımızın ve hükümetimizin feraseti ve kararlılığıyla genciyle, yaşlısıyla, kadın ve erkeğiyle herkes birlik içinde canı pahasına vatan savunmasını her şeyin önüne koyup, sokaklara çıkan imanlı milletimiz; demokrasisine, milli iradesine ve devletine sahip çıkmış, darbecilere, hainlere meydan okumuştur. O gece halkın gücü, tankın gücünü yenmiştir. 15 Temmuz karanlığın aydınlığa döndüğü gecedir. Bu vesileyle 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.

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