Muradiye’de 15 Temmuz konulu resim ve fotoğraf sergisi

Van’ın Muradiye ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anma Günü nedeniyle resim ve fotoğraf sergisi açıldı.

Muradiye Öğretmenevi bahçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde 15 Temmuz günü yapılan darbe girişiminde ve sonrasında çekilen fotoğraflar ile Muradiye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyerleri tarafından yapılan resimlerin yer aldığı serginin açılışı yapıldı. Sergi açılışında konuşan Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, sergideki fotoğrafların 15 Temmuz gününü tekrar hatırlattığını söyledi. Nice kahramanlıklarla kazanılan ülkenin ayakta kalmaya devam edeceğini aktaran Kaymakam Savar, "15 Temmuz da bu kahramanlıkların en üst seviyeye çıktığı günlerden bir tanesiydi. Vatan, devlet ve bayrak için ihtiyaç olduğunda Türk milletinin her ferdiyle birlikte nasıl karşı koyduğunun önemli göstergesinin bir tanesiydi. Ben 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" dedi.

Sergiye Kaymakam Erkan Savar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek, İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Oğuzhan Akyol, İlçe Sosyal Yardımlaşa ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nurettin Yavrutürk, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bünyamin Polat ve kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı.

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