Muradiye'de şehit mezarları ziyaret edildi

Van'ın Muradiye ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle şehit mezarları ziyaret edildi.

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, beraberindeki Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek, İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Oğuzhan Akyol, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nurettin Yavrutürk, İlçe Müftüsü Eyüp Babat ve Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle şehit mezarını ziyaret etti. Kur'anı Kerim tilavetinin ardından protokol üyeleri hep birlikte dua etti.

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