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Uçak kazasında şehit düşen emniyet mensupları için anma töreni

İHA

Van'ın Gevaş ilçesinde keşif uçağının Artos Dağı eteklerinde kırıma uğraması sonucu şehit olan 7 emniyet mensubu için anma töreni düzenlendi.

Uçak kazasında şehit düşen emniyet mensupları için anma töreni

Van'ın Gevaş ilçesinde keşif uçağının Artos Dağı eteklerinde kırıma uğraması sonucu şehit olan 7 emniyet mensubu için anma töreni düzenlendi.

15 Temmuz 2020'de keşif uçağının Artos Dağı eteklerinde kırıma uğrayarak düşmesi sonucu şehit olan Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş, Pilot Komiser Yardımcısı Samet Üstüner, komiser yardımcıları İrfan Aydoğan ve Semih Güzelay, uçuş teknisyeni polis memuru Mustafa Keskin, polis memurları Onur Ramazan Bayram ve Burak Derya için anma programı düzenlendi. Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı yerleşkesindeki şehitlikte düzenlenen anma törenine Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kurum amirleri ve polisler katıldı. Kur'anı Kerim tilaveti ve dua yapılmasının ardından Vali Balcı ve beraberindekiler tarafından şehitliğe karanfil bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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