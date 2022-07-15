Bahçesaray’da 15 Temmuz şehitleri için anma töreni düzenlendi

Van’ın Bahçesaray ilçesinde “15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü münasebetiyle bir anma töreni düzenlendi.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" nedeniyle düzenlenen törende Bahçesaray Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Düzenlenen programda şehitler için saygı duruşu ve İstiklâl Marşı okunduktan sonra grup yürüyerek ilçe şehitliği ziyaret etti. Burada Kur’anı Kerim ve dualar okunduktan sonra program sona erdi.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" ilçede akşam saatlerinde de etkinlikler devam edecek.

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