Bahçesaray Kaymakamı Kundakçı’dan '15 Temmuz' mesajı

Van’ın Bahçesaray Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bahçesaray Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “15 Temmuz 2016 gecesi demokrasimize, birlik ve beraberliğimize kasteden terör örgütü FETÖ'nün hain darbe girişiminin 6’ıncı yılındayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına kulak vererek sokaklara, meydanlara çıkan, yüreğinde vatan ve millet sevdası taşıyan insanlarımız o gece kirli hesapları bozarak bir destan yazdı. Demokrasiye ve Türkiye'nin aydınlık geleceğine sahip çıkarak, kanlarını, canlarını ortaya koydular. Milletin silahlarıyla milletin vurulduğu o gece onlarca şehit verdik. Türkiye'nin önüne set çekmek isteyenler Allah'ın izniyle bu imkana bir daha asla kavuşamayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyor, demokrasi için can vermiş tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor; kahraman gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Rabbim yüce Türk milletine böyle kara günler bir daha yaşatmasın. 15 Temmuz gecesini unutmamak, gelecek nesillere demokrasi ve milli iradenin önemini daha iyi anlatabilmek hem toplumsal hem de bireysel hafızamızı daha diri tutmak adına Kaymakamlığımız ve diğer kamu kurumlarıyla birlikte düzenleyeceğimiz '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' programı için tüm halkımızı 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na davet ediyorum" dedi.

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