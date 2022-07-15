Van’da binlerce kişi 15 Temmuz yürüyüşüne katıldı

Van’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde binlerce kişi yürüyüşe katıldı.



Fetullahçı Terör Örgütü’nün milli iradeye el koyma girişiminin yıldönümünde Vanlılar meydanlarda buluştu. Türkiye’nin 81 ilinde FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde şehitler anılırken, 15 Temmuz destanı ise hafızalarda taze tutuluyor. Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen meşaleli yürüyüş, Yeni Emniyet Kavşağı’nda binlerce kişinin bir araya gelmesiyle başladı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı’nın da katıldığı ve kentin en işlek caddelerinden olan İskele Caddesi’nden devam eden ‘Demokrasi ve Mili Birlik Yürüyüşü’ Beşyol Meydanı’nda son buldu.



Yürüyüşün ardından Beşyol Kavşağı’nda çeşitli etkinlikler düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik çerçevesinde yapılan etkinliklere Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, kurum ve kuruluş amirlerinin yanı sıra siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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