Çatak’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde demokrasi nöbeti tutuldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin 6. yıldönümünde Çatak’ta çeşitli etkinlikler düzenlendi.



15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde şehit olan asker, polis ve vatandaşlar için Merkez Camisi'nde mevlit okutuldu. Cuma namazı öncesi okutulan mevlidin ardından, saat 14:00 da Çatak Belediye spor takımı tarafından rafting gösterisi yapıldı. 15:00'da Çatak Öğretmenevi'nde şehit aileleri ve ilçe protokolü yemekte bir araya geldi. Hain darbe girişiminin 6. yıldönümünde Çatak Hükümet Konağı bahçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nöbeti düzenlendi. Ülkemiz genelinde olduğu gibi Çatak’ta da düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Demokrasi Günü programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 15 Temmuz gecesi saat 21.00'da başlayan program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Çatak Müftülüğünde görevli İmam Hatipleri Abdulcelil Özalp ve Güven Çoban tarafından okunan Kur'anı Kerim tilavetinin ardından, İlçe Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut konuşma yaptı. Akabinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı konuşması izlendi. 15 Temmuz gecesini anlatan sinevizyon gösterisinin ardından İlçe Müftüsü Abdullah Uzel tarafından dualar edildi. Edilen duaların ardından alanda nöbet tutanlara Çatak Belediyesi tarafından ikram verildi. Program İlçe Müftülük personeli tarafından ilahi dinletisi, 15 Temmuz gecesi yaşananların video gösteriminin ardından Mehmet Salih Taş tarafından 30 Kuş Şiiri okundu. Program 15 Temmuz ile ilgili video gösterimi ile devam etti.



15 Temmuz Demokrasi Nöbetine İlçe Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Jandarma Komando Tabur Komutanı Yüzbaşı Volkan Kuyucugil, ilçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Süleyman Akdeniz, Emniyet Amiri Emre Altuntop, Hakim İrem Öztürk, TSM Başkanı Esra Seven, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu, kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

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