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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’da 15 Temmuz etkinliği

İHA

Van’da 15 Temmuz etkinliği

Van'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, çeşitli etkinliklerle kutlandı.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir araya gelen yüzlerce vatandaş, İl Emniyet Müdürlüğü önünden Beşyol Meydanı'na kadar yürüdü. Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, Kur'anı Kerim tilaveti ve dua ile devam etti. Şiirlerin okunduğu gecede konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Türkiye'nin ilerlemesine, gelişmesine hep beraber katkı sağlayacaklarını ifade ederek “Türkiye her alanda ilerlerken, gelişirken inşallah Van'ımızı da geliştir. Vanımızın derdiyle dertleneceğiz. Vanlı hemşehrilerimizin huzuruna, refahına, esenliğine hiç yılmadan, yorulmadan, bana ne demeden, bezginlik göstermeden aşkla, şevkle, canla, başla çalışacağız. Bunu da buradan ilan etmek istiyorum” dedi.
Türkiye’nin yaşanılacak bir ülke olduğuna vurgu yapan Balcı, “Biz bir ve beraber olduğumuz sürece, birbirimizi sevdiğimiz sürece, gerçekten sarıp sarmaladığımız sürece birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, ülkemizin geleceğine sahip çıktığımız sürece Allah'ın izniyle huzur ve rahat içerisinde, hür ve özgür bir şekilde yaşayacağız. Allah'a şükür, şu coğrafyada, şu bayrak altında birlik ve beraberlik içerisinde, hür ve özgür şekilde yaşıyoruz. Hür ve özgür şekilde yaşarken bunu da başta şehitlerimize borçluyuz. Onlara bir kez daha Allah'tan rahmet, gazilerimize şükranlarımızı ifade ediyorum. Bir kez daha hain FETÖ darbesini kınıyorum. Allah devletimize ve milletimize bu ve buna benzer kötülükleri göstermesin.. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun. Kardeşliğimiz daim olsun” ifadelerini kullandı.
Türkülerin seslendirildiği gecede tiyatro gösterimi büyük alkış aldı.Kısa belgesel gösterimi ve ödül töreninin ardından tüm camilerde sela okunması ile program sona erdi.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik çerçevesinde yapılan etkinliklere Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, kurum ve kuruluş amirlerinin yanı sıra siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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