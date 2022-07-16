Aşırı sıcaklıklar Van’ı da etkisi altına aldı

Son yılların en sıcak mevsiminin yaşandığı Van’da, vatandaşlar gölgelik alanlara sığınırken, çocuklar ise çareyi parktaki havuzlara girmekte buldu.

Van’da sadece gündüzleri değil, geceleri de artan sıcaklarla birlikte, yüzde 40’lık nem oranı vatandaşı kötü etkilemeye başladı. Türkiye’de sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, birçok ilde termometreler 40 derecenin üstünü gördü. Yaşanan aşırı sıcaklardan Van da bu yıl nasibini aldı. Van’da hissedilen hava sıcaklığı gün içerisinde 33 ila 37 dereceyi bulurken, vatandaşlar parklardaki gölgelik alana sığındı. Parklara gelen çocuklar ise buradaki havuzlarda yüzerek serinleyebildi.

Parklarda serinleyen vatandaşlar, son bir hafta içerisinde 2022 yılının en sıcak günlerini yaşadıklarını belirterek, çareyi gölgeye sığınmakta bulduklarını söyledi.

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