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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yüzlerce sporcu Akdamar Adası'na yüzdü

İHA

Yüzlerce sporcu Akdamar Adası'na yüzdü

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen ‘1. Van Denizi Yüzme Festivali’ renkli görüntülere sahne olurken, çok sayıda yüzücü Akdamar İskelesinden adaya kulaç attı.
Van Gölü'nü dünyaya tanıtmak, yerli ve yabancı turistlerin Van’a ilgisini artırmak için Büyükşehir Belediyesi tarafından 16 23 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 1. Van Denizi Yüzme Festivalinin ilk etkinliği renkli görüntülerle başladı. Sabah saatlerinde ücretsiz otobüslerle Gevaş ilçesi Akdamar İskelesine gelen yüzlerce sporcu, burada bulunan kamp alanında toplandı. Kayıtları alınan ve malzeme desteği verilen vatandaşlar ve sporculara yüzme kuralları ve güvenlik önlemleri anlatıldı.
Başlama düdüğü ile yaklaşık 4 kilometre mesafedeki Akdamar Adası’na doğru kulaç atan yüzlerce katılımcı, 'Van Gölü mavidir, mavi kalacak' sloganlarıyla yüzdü. Yorulanlar sahil güvenliğe ait botlarla teknelere alınırken, etkinlikte adaya ulaşan ilk yüzücüler 17 yaşındaki ikizler Eren ve Emir Erdem kardeşler oldu. Van Gölü'nde ilk kez yüzdüklerini ve parkurun oldukça zorlu olduğunu ifade eden ikiz kardeşler, organizasyondan ötürü Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler. Festivalin 1 haftalık tüm etkinliklerinde yer alacaklarını belirten ikiz kardeşler tüm vatandaşlara yüzmeyi tavsiye ettiklerini söylediler.
Etkinliğin çok güzel geçtiğini belirten 58 yaşındaki Bekir Semiz ise Van Gölü'nün korunması ve tüm dünyaya tanıtılması için bu tür etkinliklerin önemli olduğunu vurguladı. Semiz, "Etkinliğe Erciş ilçesinden katılıyorum. Beklediğimden daha güzel bir organizasyon oldu. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.
Etkinlik sonrası yüzerek ve tekneyle adaya ulaşan vatandaşlara, ada turu yaptıktan sonra Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından ikramlar da bulunuldu.
Etkinlik 18 Temmuz Pazartesi günü Gevaş Altınsaç Mahallesi'nde yapılacak yürüyüş, yüzme ve dalış organizasyonuyla devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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