Festivalde 4 kilometre kulaç atıp, Akdamar Adası'na ulaştılar



Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)-VAN Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen '1'inci Van Denizi Yüzme Festivali'ne katılan 400 sporcu, Akdamar Adası'na ulaşmak için 4 kilometre kulaç attı.

Van Büyükşehir Belediyesi'nce 1623 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen '1'inci Van Denizi Yüzme Festivali' kapsamında bir araya gelen 400 sporcu, 4 kilometre mesafedeki Akdamar Adası'na ulaşmak için 'Van Gölü mavidir, mavi kalacak' pankartları ile kulaç attı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte; parkuru bitiremeyen teknelere alınırken, diğerleri adaya ulaşmayı başardı. Akdamar Adası'na ilk ulaşan yüzücüler, Eren ve Emir Erdem isimli ikizler oldu. Van Gölü'nde ilk kez yüzdüklerini ve parkurun oldukça zorlu olduğunu belirten ikiz kardeşler, organizasyondan dolayı Van Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

'BEKLEDİĞİMDEN DAHA GÜZELDİ'

Bekir Semiz (58) de Van Gölü'nün korunması ve tüm dünyaya tanıtılması için bu tür etkinliklerin önemli olduğunu vurguladı. Semiz, "Etkinliğe Erciş ilçesinden katılıyorum. Beklediğimden daha güzel bir organizasyon oldu. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi. Etkinlik sonrası yüzerek ya da tekneyle adaya ulaşan yüzücüler, ada turu yaptı. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı da etkinliğe katılanlara ikramlarda bulundu. Etkinlik, 18 Temmuz Pazartesi günü Gevaş Altınsaç Mahallesi'nde yapılacak yürüyüş, yüzme ve dalış organizasyonuyla devam edecek. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2022-07-17 16:42:49



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