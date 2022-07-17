Van'da 39 kaçak göçmen yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Orhan AŞAN/VAN,(DHA)-VAN'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 39 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesindeki bir evde kaçak göçmenlerin saklandığı tespit etti. Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese baskın yaptı. 39 kaçak göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemleri için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Orhan AŞAN

2022-07-17 16:45:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.