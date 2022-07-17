Polisten göçmen kaçakçılığı operasyonu

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bir eve yapılan operasyonda, yurda yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen 39 düzensiz göçmen yakalanırken, olayla ilgili 2 organizatör hakkında adli tahkikat başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde 'Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti' yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde ilimiz İpekyolu ilçesinde bulunan bir ikamette yurda yasa dışı yollardan giriş yaptıkları tespit edilen 39 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Olayla ilgili 2 organizatör hakkında adli tahkikat başlatılmıştır. İlimiz genelinde ülkemize yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmenlerin ve düzensiz göçmenlerin ülkemize girişlerini organize eden şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir” denildi.

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