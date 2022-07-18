Van’da terör operasyonu: 2 gözaltı

Van’da PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “1117 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 2 şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.