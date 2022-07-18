Van'da göçmen kaçakçılığına 2 tutuklama

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Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VAN'da, son 1 haftada düzenlenen 3 operasyonda; göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. 11-17 Temmuz'daki 3 operasyonda, organizatörlük yaptığı gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2022-07-18 09:24:18



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