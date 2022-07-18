Çatak’ta hain tuzak: 1 şehit

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Van’ın Çatak ilçesinde yürütülen Eren Abluka22 Operasyonu esnasında ey yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit düştü.

Çatak ilçesi Övecek Mahallesi'nde icra edilen Eren Abluka 22 Operasyonu esnasında Uzman Jandarma VII. Kademeli Çavuş Mustafa Bozkurt (Kayseri), gece saat 03.30 sularında EYP patlaması sonucu şehit düştü. Şehidin naaşı hastaneye kaldırılırken, bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

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