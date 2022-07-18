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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tuşba Belediyesinde bayramlaşma

İHA

Tuşba Belediyesinde bayramlaşma

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 9 günlük Kurban Bayramı tatili sonrası ilk mesai gününde belediye meclis üyeleri ve personeli ile bayramlaştı.
Belediye meclis salonunda düzenlenen bayramlaşmaya; Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman’ın yanı sıra belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye personeli katıldı. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından sabah saatlerinde mesainin başlamasıyla birlikte tüm personeli ile bayramlaşarak geçmiş Kurban Bayramı’nı tebrik eden Başkan Akman, Tuşba Belediyesi ailesi olarak 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından bugün itibariyle yoğun bir çalışma temposu içerisine girdiklerini belirterek, “Çünkü bölgemizde iş sezonu kısa ama yapacak çok da işimiz var. Derdi hizmet olanın mazereti olmaz. Bunun için mazeret değil hizmet üreteceğiz. Ekibimizle birlikte yapacağımız çalışmalarla inşallah Tuşba’mızı bulunduğu noktadan daha üst seviyelere getireceğiz” dedi.
Bugüne kadar Tuşba ilçesine yapılan her hizmette personelin emeği ve alın teri olduğunu vurgulayan Başkan Akman, emeklerinden dolayı personele teşekkür etti. Başkan Akman, “Van’ın yükselen değeri Tuşba’yı marka ilçe olmasında şüphesiz ki gece gündüz çalışan, halkımıza hizmet eden sizlerin alın teri var. Hepinize göstermiş olduğunuz özverili çalışmalarınızdan dolayı tekrardan teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra daha güzel çalışmalara yine hep birlikte imza atmaya devam edeceğiz. Sizin ve ailenizin geçmiş Kurban Bayramı’nı tebrik ediyor, nice güzel bayramlar geçirmenizi diliyorum” ifadelerini kullandı.
Daha sonra Başkan Akman, belediye meclis üyeleri ve başkan yardımcıları tüm personelle bayramlaştı. Görevliler tarafından katılımcılara kolonya ve şeker ikramında da bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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