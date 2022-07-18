Van Denizi Yüzme Festivali renkli görüntülerle sürüyor

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Van Denizi Yüzme Festivali çerçevesinde Saint Thomas Kilisesi ve Altınsaç koylarına yürüyüş etkinliği düzenledi.

Van Gölü’nü dünyaya tanıtmak, yerli ve yabancı turistlerin Van’a ilgisini artırmak için Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 1. Van Denizi Yüzme Festivali renkli görüntülere sahne oluyor. Festivalin 3’ücü gününde Türkiye’nin farklı kentlerinden gelen sporcuların katılımıyla Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde bulunan Saint Thomas Kilisesi’ne yürüyüş yapıldı.

Sabah saatlerinde Van merkez ve Gevaş ilçesi Dereağzı Mahallesi’nde kampa katılan vatandaşlar, Ulaştırma Dairesi Başkanlığına ait otobüslerle Altınsaç Mahallesi'ne getirildi. Burada toplanan kalabalık, rehberler eşliğinde Altınsaç koylarında yürüyüş yaparak 2 bin metre yükseklikte bulunan Saint Thomas Kilisesi’ne tırmanış yaptı. Zorlu tırmanışın ardından kiliseye ulaşan vatandaşlar, burada bol bol hatıra fotoğrafı çekip büyükşehir belediyesi tarafından verilen ikramlardan aldı.

Yüzme festivaline katılmak için İstanbul’dan geldiğini belirten Yüksel Sönmez, “Van’a ilk kez geliyorum. Van’ı ve Van Gölü’nü çok beğendim. Vanlılar çok misafirperver. Gittiğimiz her yerde bizleri güler yüzle karşıladılar. Bugünde doğa harikası olan Altınsaç Mahallesi’ne geldik. Buraların doğası, sahilleri inanılmaz güzel. İnşallah bu doğa ve Van Gölü hep böyle pırıl pırıl kalır. Ben buradan tüm doğaseverleri Van’ı görmeye davet ediyorum. Bu güzelliği herkesin görmesi gerekiyor” dedi.

Festivalin 19 Temmuz Salı günü Akdamar Adası, Kuzu Adası yüzme etkinliğiyle devam edeceği bildirildi.

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