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Van'da sporcu ve doğaseverlerden 1000 yıllık kiliseye yürüyüş

DHA

Van'da sporcu ve doğaseverlerden 1000 yıllık kiliseye yürüyüş


Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VAN Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen '1'inci Van Denizi Yüzme Festivali' kapsamında, Türkiye'nin değişik illerinden gelen sporcu ve doğaseverler, Gevaş ilçesinde 1000 yıllık Saint Thomas Kilisesi ile koylara yürüyüş düzenledi.
Van Gölü'nü dünyaya tanıtmak, yerli ve yabancı turistlerin kente olan ilgisini artırmak için Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından '1'inci Van Denizi Yüzme Festivali' düzenlendi. Kentte 1 hafta sürecek etkinliğin 3´üncü gününde, Türkiye´nin farklı şehirlerinden gelen sporcu ve doğaseverlerin katılımıyla Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde bulunan 1000 yıllık Saint Thomas Kilisesi ve koylara yürüyüş düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsleriyle mahalleye getirilen sporcu ve doğaseverler, 2 kilometre yürüyerek kiliseye tırmanış gerçekleştirdi. Zorlu tırmanışın ardından kiliseye ulaşan doğaseverler, hatıra fotoğrafı çekti. Büyükşehir Belediyesi'nce etkinliğe katılanlara ikramlarda bulunuldu.
Festivale katılmak için İstanbul´dan geldiğini belirten Yüksel Sönmez, "Van´a ilk kez geliyorum. Van´ı ve Van Gölü'nü çok beğendim. Vanlılar çok misafirperver. Gittiğimiz her yerde bizleri güler yüzle karşıladılar. Doğa harikası olan Altınsaç Mahallesi'ne geldik. Buraların doğası, sahilleri inanılmaz güzel. İnşallah bu doğa ve Van Gölü, hep böyle pırıl pırıl kalır. Ben buradan tüm doğaseverleri Van´ı görmeye davet ediyorum. Bu güzelliği herkesin görmesi gerekiyor" dedi.
Etkinlik, yarın Akdamar Adası, Kuzu Adası yüzme etkinliğiyle devam edecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2022-07-18 17:13:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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