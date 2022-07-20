Van'daki festivalde 200 sporcu 5 kilometre kulaç atıp, Kuzu Adası'na ulaştı



Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)VAN Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 1'inci Van Denizi Yüzme Festivali etkinliklerinin 4'üncü gününde sporcular, Kuzu Adası'na 5 kilometre kulaç attı. Festivale Manisa'dan katılan bedensel engelli yüzücü Mehmet İleru, 10 yıldır yüzme etkinliklerine katıldığını, Van Gölü'nde yüzmenin ise bir başka keyifli olduğunu söyledi.

Van Gölü'ne dikkat çekmek amacıyla Büyükşehir Belediyesince 16-23 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 1'inci Van Denizi Yüzme Festivali etkinliklerinin 4'üncü gününde Türkiye'nin değişik yerlerinden gelen 200 sporcu, 5 kilometre uzaklıktaki Kuzu Adası'na kulaç attı. Sporcular, Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yüzmenin keyifli olduğunu dile getirdi.

Organizasyona Manisa'dan gelen bedensel engelli yüzücü Mehmet İleru, 10 yıldır kendi branşındaki etkinliklerine katıldığını belirterek, "Aynı zamanda Türkiye´nin farklı illerini otostopla geziyorum. Bu tür aktivitelerin engel tanımadığını düşünüyorum. Van Gölü'nde yüzmek çok güzel. Burada ilk kez yüzdüm. Böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesi´ne teşekkür ediyorum" dedi.

Kuzu Adası´ndan Akdamar Adası'na yüzerek ulaşan sporcu Ali Akgül ise, Van Gölü'nün tuzlu ve sodayı suyunda yüzmenin keyifli olduğunu söyleyerek, "İstanbul´dan katılıyorum. Kuzu Adası´ndan Akdamar Adası´na yaklaşık 4 bin 500 metrelik mesafeyi 1 saat 49 dakikada yüzerek geldim. İlk buraya varan ben oldum. Bu etkinlikte yer aldığım için mutluyum, sevinçliyim. Benim için güzel bir etkinlik oldu. Van Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederim." diye konuştu. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2022-07-20 10:58:13



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